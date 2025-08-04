«Прославивший подвигами страну»: умер космонавт Талгат Мусабаев

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет

Выдающийся космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет

Фото: Казак Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с его уходом.

Выдающийся космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с его уходом из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны.

«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну», — говорится в сообщении.

Талгат Мусабаев родился в 1951 году. Он трижды выходил в открытый космос, неоднократно входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз ТМ» и возглавлял первую российскую экспедицию к Международной космической станции.

Его общая продолжительность пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Он получил звания Героя России и Народного Героя Казахстана, а также был награжден множеством орденов и медалей.

Мусабаев внес значительный вклад в подготовку новых космонавтов и развитие науки в Казахстане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер Грузинский режиссер Эльдар Шенгелая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
«Прославивший подвигами страну»: умер космонавт Талгат Мусабаев
11:50
В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА
11:35
Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников
11:27
«Хотелось быть как Оксана Самойлова»: Ида Галич выписалась из роддома
11:15
Сотрудники ФСБ ликвидировали трех террористов в Кабардино-Балкарии
11:03
«Очнулся на поляне»: пострадавший вылетел в окно автобуса при ДТП в Ленобласти

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс