Президент Литвы принял отставку правительства на фоне коррупционного скандала

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Президент Литвы принял отставку правительства на фоне коррупционного скандала

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Временно его главой назначен министр финансов Римантас Шаджюс.

Среди вероятных претендентов на пост нового премьера — временный председатель правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс, который также возглавляет администрацию Йонавского района.

Отставка девятнадцатого правительства Литвы стала следствием ухода с поста премьера Гинтаутаса Палуцкаса 31 июля. Его снятие с должности было вызвано коррупционным скандалом — в СМИ сообщили, что до вступления в должность он без очереди получил кредит для компании, в которой имел долю.

Кроме того, еще в 2012 году, будучи директором администрации муниципалитета Вильнюса, Палуцкас был судим за злоупотребления служебным положением и получил два года условно с выплатой возмещения ущерба в 16,5 тысячи евро, погашенной лишь в июле 2025 года.

Дополнительным поводом стали разоблачения попыток премьера оформить земельный участок в государственном лесу под строительство. Процесс был остановлен прокуратурой. Также родственники Палуцкаса получили европейский грант с его помощью, что вызвало недовольство общества.

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