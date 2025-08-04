Захарова: Россия продолжит бороться за равноправный диалог в ОБСЕ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

По словам представителя МИД РФ, мероприятие, вместо того чтобы стать площадкой для честной дискуссии, превратилось в одностороннюю акцию с антироссийским подтекстом.

Захарова: Россия продолжит бороться за равноправный диалог в ОБСЕ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Россия по-прежнему настаивает на необходимости восстановления полноценного и равноправного диалога в рамках ОБСЕ. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, подводя итоги юбилейной встречи по случаю 50-летия подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД России.

По словам Захаровой, мероприятие, вместо того чтобы стать площадкой для честной дискуссии о будущем организации, превратилось в одностороннюю акцию с антироссийским подтекстом.

«В конечном итоге все свелось к политическому шоу антироссийского характера, приправленному попытками «приватизировать» историческое наследие Хельсинкского процесса и продвинуть идею о непогрешимости западной доктрины — «порядка, основанного на правилах», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что организаторы сознательно избегали обсуждения действительно важных тем, исключив возможность полноценного участия всех национальных делегаций. В результате, по ее мнению, практическая значимость мероприятия оказалась нулевой.

«Мы не позволим подчинить хельсинкский процесс западной конъюнктуре, продолжим противодействовать избирательному применению положений Заключительного акта, будем и дальше добиваться возобновления равноправного диалога 57 государств — участников ОБСЕ и использовать возможности организации для донесения правды», — подытожила Захарова.

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