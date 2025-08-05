Силы ПВО за два часа уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников

Вражеские дроны появились в небе над Брянской и Калужской областями.

С 22.00 по московскому времени и до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены и перехвачены 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В публикации отмечается, что 12 из обезвреженных беспилотников были обнаружены над территорией Брянской области. Еще один появился в небе над Калужской областью.

Накануне представители оборонного ведомства заявляли, что с начала проведения спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие уничтожили 664 украинских самолета, 283 вертолета, 74 580 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 442 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 160 орудий полевой артиллерии и минометов и 39 115 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщал 5-tv.ru, днем ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать инфраструктуру Республики Крым с помощью дронов. Также силы ПВО перехватили вражеские беспилотники над акваторией Черного моря.

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