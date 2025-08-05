Ледокол «Арктика» вернулся в доки Балтийского завода ОСК

В Кронштадте сейчас проходит техническое обслуживание самый мощный атомный ледокол в мире — «Арктика». Все работы проходят в режиме секретности, ведь речь идет о двух атомных реакторах, подобных которым сейчас нет ни у кого на планете. Несмотря на строгие ограничения, корреспонденту «Известий» Егору Епереву удалось увидеть, как идет плановый ремонт уникального судна.

Ледокол «Арктика» отработал на Северном морском пути пять лет. Теперь, по регламенту, Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проводит его техническое обслуживание. Судно с двумя атомными реакторами на борту отбуксировали в док, в котором десять лет назад ремонтировали крейсер «Аврора».

«На сегодняшний день Балтийский завод является строителем данного ледокола, и поэтому я думаю, что ему известна каждая гайка, каждый болт, все механизмы и оборудование, которое он монтировал. Данный док является единственным в стране, который готов принимать сюда такого класса и такого объема», — рассказал руководитель проекта Балтийского завода ОСК Денис Шиленко.

В Кронштадте завершают работы, которые невозможно сделать на воде. Специалисты обновляют лакокрасочное покрытие, чтобы ледокол лучше скользил, а также проверяют винторулевой комплекс. При этом на судне продолжают работать 54 человека экипажа во главе с капитаном. Среди них — девушки, которые с командой и в доке, и во льдах Арктики.

«Арктика непредсказуемая, это удивительный регион. Необыкновенные животные, необыкновенной красоты закаты. Она бывает разной. Каждый член экипажа радуется, когда видит белого медведя, северное сияние. Даже спустя много-много лет выбегают на палубу, восхищаются, фотографируют и выкладывают в соцсети», — поделилась старший помощник капитана Нина Вдовина.

Эту «Арктику» назвали в честь похожего ледокола другой серии. «Старший брат» стал первым в истории судном, которое достигло Северного полюса. А этот ледокол — самый совершенный среди всех существующих. Заправлять его нужно раз в шесть-семь лет, поэтому «Арктика» готова покорять новые вершины.

Ледокол уникальный: он может ходить как по рекам, так и по морям, потому что умеет менять осадку. За счет балластных цистерн «Арктика» набирает воду, становится тяжелее и ломает льды толщиной в три метра. А когда ледокол выходит в реки, он «сбрасывает» балласт, чтобы не цеплять дно.

«Суммарная мощность 60 МВт. В пересчете на лошадиные силы это приблизительно в районе 81 000 лошадиных сил. Паспортные данные ледокола и работа в тяжелых льдах показала, что ледокол может работать без остановки во льдах два метра восемьдесят сантиметров», — рассказал капитан универсального атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин.

При обследовании серьезных повреждений или поломок не нашлось. Закончить работы в доке планируют в конце августа. Его техническое обслуживание продолжится, но уже на воде. А осенью команда «Арктики» снова увидит северное сияние и белых медведей из иллюминаторов своего судна.

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