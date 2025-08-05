Финансовая жесткость: банки отказываются смягчать кредитные условия для граждан

Почему реструктуризация кредитов стала популярнее, но получить ее труднее?

Российские банки массово отказывают гражданам в предоставлении кредитных каникул и реструктуризации задолженностей — отклоняется около 80% заявок, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Тем временем, число обращений с просьбой об изменении условий кредитования резко увеличилось. Только вот кредитные организации не идут навстречу клиентам, несмотря на послабления, введенные властями для некоторых групп населения, отмечают эксперты.

Что подразумевается под реструктуризацией долга и как это действует

Во втором квартале 2025 года банки отклонили подавляющее число заявлений россиян на кредитные каникулы и реструктуризацию. По информации ЦБ, кредитные организации согласовали только 20% заявок. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 31%.

Одновременно граждане стали активнее подавать прошения на пересмотр условий выплат. По данным Центробанка, с апреля по июнь число заявок на предоставление каникул выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 233,8 тыс. Заявок по ипотечным каникулам стало больше на 30% (6,5 тыс.), а количество обращений для реструктуризации по собственным программам банков — на 87%, до 1,5 млн.

Реструктуризация — это изменение условий кредитного договора в сторону облегчения для заемщика. Одной из форм является отсрочка платежей. Для потребительских ссуд власти запустили этот механизм с 2024 года: клиент может получить отсрочку до шести месяцев, при этом штрафы не начисляются, а предмет залога не подлежит взысканию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Заемщик может подать заявление на такие меры один раз при чрезвычайных обстоятельствах и один раз при снижении дохода. Во втором случае необходимо подтвердить падение заработка более чем на 30% за последние два месяца относительно среднего уровня за предыдущий год. Дополнительно установлен лимит суммы займа (например, не более 450 тыс. рублей для потребительских кредитов).

Аналогичная схема действует с 2019 года для ипотеки. Закон указывает ситуации, при которых разрешено запрашивать отсрочку — среди них потеря работы или временная нетрудоспособность сроком свыше двух месяцев. При этом сумма ипотечного кредита при оформлении не должна была превышать 15 млн рублей.

Кроме господдержки, банки предлагают свои программы по реструктуризации. Чаще всего речь идет о продлении срока кредита с целью уменьшения ежемесячного платежа. Также возможен пересмотр процентной ставки, особенно если ключевая ставка ЦБ изменилась и рынок скорректировал условия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам Александра Кулинича, директора департамента по работе с проблемной задолженностью Ренессанс Банка, повышение числа заявок обусловлено увеличением долговой нагрузки населения и ростом общего уровня закредитованности.

Независимый эксперт Андрей Бархота отметил, что во втором квартале у многих россиян значительно снизилась способность обслуживать кредиты. Основные причины — рост расходов в семейном бюджете, увеличение ставок по займам и переоценка собственных финансовых возможностей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», добавил, что граждане начали сталкиваться с просрочками по займам, оформленным ранее под высокие проценты.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global указала, что на ситуацию повлияли отмена льготной ипотеки с июля 2024 года и неравномерный рост зарплат в регионах, а также увеличение долгового бремени. Она считает, что массовый отказ банков по реструктуризации может привести к росту числа банкротств. Так, за первые шесть месяцев 2025 года почти 260 тысяч человек были признаны банкротами — это на 36% больше, чем за тот же период 2024-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несмотря на изменения в законодательстве, банки продолжают отказывать физлицам. Например, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий участникам СВО и членам их семей до конца 2025 года обращаться за кредитными каникулами. Период льготы рассчитывается как срок мобилизации или действия контракта плюс 180 дней.

Почему банки не одобряют реструктуризацию

Центробанк пояснил, что основная причина отказов — отсутствие подтверждающих документов, свидетельствующих об ухудшении ситуации клиента. С этой позицией согласен и Кирилл Малиновский, директор по клиентскому сервису Банка «Дом.РФ».

Ранее также часто причиной отказа становилось превышение максимально допустимой суммы займа, установленной законом, сообщали «Известия». Хотя обсуждалось повышение этого лимита, окончательное решение до сих пор не принято.

По информации Почта Банка, к основным причинам отказов относятся: превышение лимита кредита, невозможность подтвердить снижение дохода и факт уже предоставленной отсрочки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Александр Кулинич из Ренессанс Банка уточнил, что банк, рассматривая заявление, учитывает не только юридические основания, но и финансовую целесообразность, а также стадию просрочки.

Чтобы повысить шансы на одобрение, лучше обращаться за реструктуризацией до возникновения просрочки. Чем раньше заемщик инициирует процедуру, тем выше вероятность положительного исхода, подчеркнул Кулинич.

Если банк отказывает, стоит рассмотреть возможность дополнительного заработка или пересмотра расходов, считает Анна Гондусова, руководитель продуктового направления УК «Альфа-Капитал».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Альтернативой может стать процедура банкротства, напомнил Игорь Додонов из «Финама». Для россиян доступны два варианта — внесудебное и судебное банкротство. Первая схема, реализуемая через МФЦ, бесплатна и предназначена для лиц с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей, включая пенсионеров и получателей соцвыплат. Судебный порядок применяется при задолженности свыше 500 тыс. рублей. Признание себя банкротом возможно раз в пять лет, в течение которых заемщик обязан уведомлять о факте банкротства при оформлении новых займов. Финансовые организации, как правило, отказывают таким клиентам в новых кредитах.

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