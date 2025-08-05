Значок в синей рамке: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя

Значок в синей рамке: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новая плашка отображается в чате с человеком и в его профиле.

Плашка о подтверждении профиля представителями Telegram появилась у основателя мессенджера Павла Дурова. Это первая верификация личного аккаунта платформой. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Новая плашка, представляющая собой значок Telegram в синей рамке, отображается в чате с человеком и в самом его профиле слева от имени. Однако он не виден во встроенном в мессенджер поисковике.

Под ником расположена плашка, текст на которой независимо от установленного в приложении языкового пакета, показывается только на английском. Она отображается и в мобильной, и в ПК-версии Telegram.

«Личные аккаунты пользователей Telegram никогда не получали официальную галочку от мессенджера. Сейчас это тоже недоступно. Более того, мы не зафиксировали изменения в правилах Telegram по вопросу верификации», — отмечается в материале.

Ранее получить «галочку» в Telegram можно было только от какой-либо организации. Например, аккаунт Павла Дурова был верифицирован известным проектом «Major». До нынешнего момента каналы и боты, которые проходили верификацию через официальные инструменты мессенджера, получали буквально галочку. Все другие иконки — это результат верификации сторонними организациями в рамках механизма «Верификация 2.0».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что допрос Павла Дурова в суде Парижа длился более девяти часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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