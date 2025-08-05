Перевернулся: появились кадры момента ДТП с автобусом в Тульской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 32 0

Появились кадры момента ДТП с автобусом в Тульской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По предварительным данным, авария случилась из-за скользкой дороги.

В Тульской области в ДТП пострадало более 30 человек. Транспортное средство врезалось в пункт взимания оплаты на трассе М-4 «Дон». Кадры последствий дорожного происшествия попали в распоряжение 5-tv.ru.

На видео показано, как повсюду разбросаны личные вещи пассажиров, они направлялись из Луганска в Москву. Но обстоятельства задержали их под Тулой. Пострадавшим оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

Telegram/ Правительство ЛНР /government_lnr; 5-tv.ru

Также правительство Луганской Народной Республики опубликовало кадры момента аварии. По предварительным данным, ДТП произошло из-за непогоды — дорога была скользкой из-за дождя, видимость ограничивал туман.

Автобус начал притормаживать перед пунктом оплаты, однако его стало заносить. Он врезался в ограничители и перевернулся. Сразу же из окон транспортного средства выбрались уцелевшие пассажиры и отбежали от автобуса.

В салоне находились 48 человек, в том числе четверо детей. Травмы различной степени тяжести, по обновленным данным, получили 35 пассажиров, которые были госпитализированы. Пятеро находятся в состоянии, опасном для жизни.

О погибших информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области столкнулись поезд и автобус. Есть погибший.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.67
-0.66 92.33
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:04
«Рычаги влияния»: как цены на газ и нефть зависят от энергополитики Трампа
15:45
Патрушев: Россия высоко оценивает содействие ООН странам без выхода к морю
15:36
Перевернулся: появились кадры момента ДТП с автобусом в Тульской области
15:32
Матвиенко призвала международные организации обратить внимание на дело Гуцул
15:23
Исполнительница хита «Fascination» Джейн Морган умерла в 101 год
15:21
«Это серьезная потеря»: Илья Авербух отреагировал на трагическую смерть Гришина

Сейчас читают

На 48-м году жизни скоропостижно скончался комментатор Александр Гришин
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс