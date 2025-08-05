Перевернулся: появились кадры момента ДТП с автобусом в Тульской области
Появились кадры момента ДТП с автобусом в Тульской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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По предварительным данным, авария случилась из-за скользкой дороги.
В Тульской области в ДТП пострадало более 30 человек. Транспортное средство врезалось в пункт взимания оплаты на трассе М-4 «Дон». Кадры последствий дорожного происшествия попали в распоряжение 5-tv.ru.
На видео показано, как повсюду разбросаны личные вещи пассажиров, они направлялись из Луганска в Москву. Но обстоятельства задержали их под Тулой. Пострадавшим оказывают помощь сотрудники экстренных служб.
Telegram/ Правительство ЛНР /government_lnr; 5-tv.ru
Также правительство Луганской Народной Республики опубликовало кадры момента аварии. По предварительным данным, ДТП произошло из-за непогоды — дорога была скользкой из-за дождя, видимость ограничивал туман.
Автобус начал притормаживать перед пунктом оплаты, однако его стало заносить. Он врезался в ограничители и перевернулся. Сразу же из окон транспортного средства выбрались уцелевшие пассажиры и отбежали от автобуса.
В салоне находились 48 человек, в том числе четверо детей. Травмы различной степени тяжести, по обновленным данным, получили 35 пассажиров, которые были госпитализированы. Пятеро находятся в состоянии, опасном для жизни.
О погибших информации не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области столкнулись поезд и автобус. Есть погибший.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
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