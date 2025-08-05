Перевернулся: появились кадры момента ДТП с автобусом в Тульской области

По предварительным данным, авария случилась из-за скользкой дороги.

В Тульской области в ДТП пострадало более 30 человек. Транспортное средство врезалось в пункт взимания оплаты на трассе М-4 «Дон». Кадры последствий дорожного происшествия попали в распоряжение 5-tv.ru.

На видео показано, как повсюду разбросаны личные вещи пассажиров, они направлялись из Луганска в Москву. Но обстоятельства задержали их под Тулой. Пострадавшим оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

Telegram/ Правительство ЛНР /government_lnr; 5-tv.ru

Также правительство Луганской Народной Республики опубликовало кадры момента аварии. По предварительным данным, ДТП произошло из-за непогоды — дорога была скользкой из-за дождя, видимость ограничивал туман.

Автобус начал притормаживать перед пунктом оплаты, однако его стало заносить. Он врезался в ограничители и перевернулся. Сразу же из окон транспортного средства выбрались уцелевшие пассажиры и отбежали от автобуса.

В салоне находились 48 человек, в том числе четверо детей. Травмы различной степени тяжести, по обновленным данным, получили 35 пассажиров, которые были госпитализированы. Пятеро находятся в состоянии, опасном для жизни.

О погибших информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области столкнулись поезд и автобус. Есть погибший.

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