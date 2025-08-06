В Амурской области на федеральной трассе «Лена» провалилось дорожное полотно

В России борются с последствиями мощных ливней.

Земляные разломы сейчас можно наблюдать и в других регионах страны. Но их причина несколько иная. В Амурской области дождь смыл часть асфальтового покрытия на федеральной трассе «Лена» огромный провал фактически парализовал движение на одном из участков.

Дорогу сейчас сложно отыскать и в нескольких районах Московской области. Сильнее всего пострадал Наро-Фоминск.

В одном из поселков размыло земляную насыпь — в итоге песчаная река хлынула на участки и в дома. В Одинцовском районе смыло часть трассы. Ну а это кадры из Истры — где в некоторых СНТ воды уже по пояс. По прогнозам синоптиков, в зоне риска еще десять регионов.

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