В Амурской области на федеральной трассе «Лена» провалилось дорожное полотно

Эфирная новость 29 0

В Амурской области на федеральной трассе «Лена» провалилось дорожное полотно

Фото, видео: © РИА Новости/Прокуратура Приморского края; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России борются с последствиями мощных ливней.

Земляные разломы сейчас можно наблюдать и в других регионах страны. Но их причина несколько иная. В Амурской области дождь смыл часть асфальтового покрытия на федеральной трассе «Лена» огромный провал фактически парализовал движение на одном из участков.

Дорогу сейчас сложно отыскать и в нескольких районах Московской области. Сильнее всего пострадал Наро-Фоминск.

В одном из поселков размыло земляную насыпь — в итоге песчаная река хлынула на участки и в дома. В Одинцовском районе смыло часть трассы. Ну а это кадры из Истры — где в некоторых СНТ воды уже по пояс. По прогнозам синоптиков, в зоне риска еще десять регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
80.05
0.38 92.51
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
«Спокойное восстановление»: Ида Галич раскрыла свой вес спустя неделю после вторых родов
2:27
Бьет рекорды: турсезон в Крыму может стать одним из лучших за последние пять лет
2:09
Трамп заявил о стремлении вывести США из украинского конфликта
1:50
В Амурской области на федеральной трассе «Лена» провалилось дорожное полотно
1:34
«Лишь в одном случае»: адвокат Гуцул рассказал о шансах на ее освобождение
1:16
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от введения войск США в страну

Сейчас читают

«Движение — жизнь»: опасно ли смещение Камчатки на 2 метра для местных жителей
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс