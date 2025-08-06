В Тульской области из-за детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин
Возбуждено уголовное дело.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Тульской области в результате взрыва самодельного устройства погибли четверо мужчин. Региональное управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела по данному происшествию.
По информации ведомства, трагедия произошла вечером 5 августа возле одного из частных домов, расположенных в населенном пункте Куркино.
«Вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники следственных органов продолжают работу на месте инцидента. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, а также установление причин и возможных виновных лиц.
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