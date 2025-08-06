Силы ПВО России за ночь сбили 51 украинский беспилотник

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили 51 украинский дрон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 (по московскому времени. — Прим. ред.)5 августа до 05.30 (по московскому времени. — Прим. ред.) 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пять регионов России. Больше всего беспилотников было направлено в Ростовскую и Брянскую области — по 16 аппаратов. В Республике Крым перехватили 12 дронов. В небе над Воронежской областью уничтожили четыре БПЛА и три сбили над Орловской областью.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в результате атаки БПЛА в Ростовской области почти 200 жителей остались без света.

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