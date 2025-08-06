В результате атаки БПЛА в Ростовской области почти 200 жителей остались без света

В результате атаки БПЛА в хуторе Золотаревка Ростовской области почти 200 жителей остались без света, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три проживающие в нем семьи. По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее в результате массированной воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область загорелась подстанция. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Это не первая подобная атака на Ростовскую область: на прошлой неделе удары дронов привели к гибели одного человека и повреждению множества жилых домов в различных районах региона. Власти продолжают принимать меры по укреплению обороны и ликвидации возможных последствий.

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