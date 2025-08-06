Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши
Он выступал против безусловного вступления Украины в Евросоюз.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Кароль Навроцкий принес присягу и официально стал президентом Польши, взяв на себя ответственность за руководство страной на следующие пять лет.
Церемония инаугурации прошла в зале пленарных заседаний Сейма, где он торжественно принес присягу на верность народу и государству. Во время выступления новый президент пообещал отстаивать достоинство польского народа, обеспечивать суверенитет и безопасность страны.
В торжественном мероприятии приняли участие представители парламента, правительства, дипломатического корпуса и бывшие президенты Польши за исключением Леха Валенсы.
Кароль Навроцкий стал президентом после избирательной кампании — во втором туре выборов 1 июня он набрал 50,89% голосов, опередив действующего президента Рафала Тшасковского, получившего 49,11%.
Его уже поздравил бывший президент США Дональд Трамп, назвав новоизбранного лидера своим союзником.
До прихода к высшему государственному посту Навроцкий прославился как историк, государственный деятель и руководитель Института национальной памяти Польши. Кароль Навроцкий выступал против безусловного вступления Украины в Евросоюз, подчеркивая необходимость учета национальных интересов Польши, и планирует поддерживать диалог с Владимиром Зеленским.
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