Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши

Кароль Навроцкий принес присягу и официально стал президентом Польши, взяв на себя ответственность за руководство страной на следующие пять лет.

Церемония инаугурации прошла в зале пленарных заседаний Сейма, где он торжественно принес присягу на верность народу и государству. Во время выступления новый президент пообещал отстаивать достоинство польского народа, обеспечивать суверенитет и безопасность страны.

В торжественном мероприятии приняли участие представители парламента, правительства, дипломатического корпуса и бывшие президенты Польши за исключением Леха Валенсы.

Кароль Навроцкий стал президентом после избирательной кампании — во втором туре выборов 1 июня он набрал 50,89% голосов, опередив действующего президента Рафала Тшасковского, получившего 49,11%.

Его уже поздравил бывший президент США Дональд Трамп, назвав новоизбранного лидера своим союзником.

До прихода к высшему государственному посту Навроцкий прославился как историк, государственный деятель и руководитель Института национальной памяти Польши. Кароль Навроцкий выступал против безусловного вступления Украины в Евросоюз, подчеркивая необходимость учета национальных интересов Польши, и планирует поддерживать диалог с Владимиром Зеленским.

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