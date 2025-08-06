Протестующие в Молдавии собрались у тюрьмы, где держат Евгению Гуцул

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Они требуют освободить главу Гагаузии и прекратить политические репрессии в стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СТРИНГЕР; 5-tv.ru

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Власти Гагаузии призвали жителей Молдавии оказать максимальную поддержку Евгении Гуцул. Ее накануне приговорили к семи годам лишения свободы. Сегодня митингующие собрались около тюрьмы, где держат главу автономии. Они требуют не только свободы для своего лидера, но и выступают против политических репрессий в Молдавии.

Как заявили в оппозиционном политическом блоке «Победа», и жители Гагаузии, и молдоване продолжат выходить на улицы в поддержку Евгении Гуцул.

«Сегодня, завтра, послезавтра, на протяжении многих дней люди будут приходить к 13-й тюрьме для того, чтобы высказать свое недовольство тем, что сейчас происходит в стране. И в то же самое время поддержать Евгению Гуцул», — заявил представитель блока «Победа» Юрий Витнянский.

Причем, политическая обстановка в Молдавии продолжает накаляться. Помимо Гуцул, Кишинев возбудил дела и в отношении других оппозиционных политиков. Их сторонники уже назвали действия властей «политическим терроризмом».

В то же время парламент Гагаузии принял резолюцию с требованием освобождения Гуцул. И при этом указал, что приговор был вынесен для устрашения региона.

В Москве же отметили, что Запад превратил Молдавию в инструмент русофобии, используя ложные обещания членства в ЕС.

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Протестующие в Молдавии собрались у тюрьмы, где держат Евгению Гуцул

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