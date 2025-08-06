Искра не на льду, а на паркете: как Медведева и Гайнутдинов начали отношения

Впервые фигуристка увидела хореографа пять лет назад. Она его запомнила, а он ее — нет.

Фигуристка Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов рассказали о начале своего знакомства в интервью 7Дней.ru. Как выяснилось, ключевым моментом стал танцевальный проект на федеральном канале, где их поставили в одну пару.

Гайнутдинов признался, что долго не соглашался участвовать в шоу, пока не узнал, кто станет его партнершей.

«Я, кстати, очень долго не соглашался участвовать, пока мне не скажут, кто партнерша. Да, по правилам шоу это должен быть некий сюрприз, но я стремился узнать, с кем проведу отрезок своей творческой жизни. У меня уже много танцевальных проектов позади, и я не был уверен, что стоит еще раз погружаться в эту историю. Но когда сказали, что партнерша — Женя, стало интересно: она не просто талантливая, а выдающаяся спортсменка», — отметил он.

По словам Медведевой, впервые она обратила внимание на Ильдара задолго до проекта. Общий знакомый, певец Кристиан Костов показал ей видео с его танцами, и оно произвело сильное впечатление.

«Около пяти лет назад он сказал: „Смотри, какой талантливый парень, его Ильдар зовут“. Показал его страничку в соцсетях, видео его танцев. Я была поражена, потому что никогда ничего подобного не видела. То, как он двигается, — за гранью человеческих возможностей. Я его запомнила, потому что такой талант невозможно забыть. А потом Камила Валиева позвала и меня, и Ильдара на день рождения. Он зашел со своей знакомой Евой Уваровой минут на пятнадцать. Ильдар внешне выделялся среди других, был с абсолютно выбеленными волосами. Я его запомнила. Он меня нет. А потом мы встретились на проекте», — вспоминает Евгения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на обвинения в звездной болезни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.