«Я не тактильный человек»: Загитова ответила на обвинения в звездной болезни

На лед будущая чемпионка попала в возрасте четырех лет.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на обвинения в «звездной болезни». По ее словам, она просто закрытый человек, а многие вокруг воспринимают это качество негативно. Такое заявление спортсменка сделала в интервью на YouTube.

Фигуристка объяснила, что по причине своей природной закрытости не считает нужным проявлять дружелюбие ко всем подряд, появляясь на светских мероприятиях. Также спортсменка воспринимает себя как бунтарку.

«В свете принято улыбаться, целоваться. Я такое не люблю, из-за этого меня воспринимают как холодного человека, как будто у меня звездная болезнь. Но я иду наперекор общественным нормам, многие это не понимают и не принимают. Это личные границы, которые я выстроила, я не тактильный человек», — заявила фигуристка.

С детства у Алины не было ничего кроме катка. На лед будущая чемпионка попала в возрасте четырех лет. Неудивительно, что сейчас спортсменка частенько экспериментирует со своей внешностью. Так она пытается нагнать упущенную юность.

В конце мая 2025 года стало известно, что Алина Загитова и Евгения Медведева помирились. Их конфликт начался во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Тогда Загитова выиграла золото, отбросив Медведеву на вторую строчку. После этого между спортсменками развернулась ожесточенная борьба. Дошло даже до того, что фигуристки не здоровались друг с другом. Первый шаг навстречу сделала Загитова, причем в достаточно необычной форме. Она написала старой подруге посреди дня «Привет, спишь?». После этого фигуристки встретились и, наконец, зарыли топор войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хочет продолжить строить карьеру в журналистике. Из профессионального спорта она ушла еще в 2019 году.