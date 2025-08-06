«Философский и взрослый»: Вадим Самойлов рассказал о работе над новым альбомом
Вадим Самойлов сообщил о работе над новым альбомом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Пластинка находится на стадии финальной записи.
Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов работает над новым студийным альбомом. Об этом музыкант сообщил эксклюзивно 5-tv.ru.
По словам Самойлова, материал вынашивался несколько лет и стал своего рода творческой исповедью.
«Альбом такой философский и <…> автобиографический в плане <…> творческой истории», — пояснил артист.
Он отметил, что использовал старые песни, написанные еще в 1986 году, и переосмыслил их с позиции сегодняшнего опыта.
«Это обращение от себя тогдашнего — к себе нынешнему», — добавил Самойлов.
Альбом уже находится на стадии финальной записи. По словам музыканта, работа над ним требует большого композиторского усилия:
«Хочется писать так, чтобы самому удивляться», — отметил он.
Самойлов подчеркнул, что новая пластинка будет отличаться зрелым звучанием.
«Основное отличие от этого альбома, что он более взрослый. Это, наверное, самое главное, потому что, когда мы в юности что-то сочиняем, мы немножко говорим не от первого лица. У нас герои песен вымышленные. Что касается сейчас, то больше уже позиции человека, меня, то есть в лирическом герое <…> узнается сам я», — сказал артист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист побывал на презентации нового альбома певицы Elena Jaya.
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