Путин: Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 54 0

Президент РФ встретился с Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что наша страна дорожит дружескими отношениями с Малайзией, об этом российский лидер заявил на встрече с Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом.

«Хорошо налажен политический диалог, мы общаемся на уровне правительств, парламентариев. Между собой в постоянном контакте. Растет товарооборот, растет очень хорошими темпами», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что за январь–май этого года рост товарооборота между РФ и Малайзией составил более 40%.

Путин напомнил, что между странами уже почти шесть десятилетий, как установлены дипломатические отношения. Российский лидер трижды был в Малайзии и отметил, что об этой стране у него остались самые теплые впечатления и воспоминания.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры продлились около трех часов.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Москву в этом году.

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