Царский гриб: где искать рыжики, чем полезны и кому могут навредить

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 18 0

Диетолог Никитина: по усвояемости рыжики опережают многие другие грибы

Царский гриб: где искать рыжики, чем полезны и кому могут навредить

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Любители тихой охоты уже отправились в леса за ароматными дарами природы.

В России стартовал грибной сезон, и любители тихой охоты отправились в леса за ароматными дарами природы. Среди наиболее ценных трофеев — рыжики, ярко-оранжевые грибы с насыщенным вкусом, которые ценятся за уникальный аромат хвойного леса. Диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU рассказала, чем полезен этот продукт и кому он может навредить.

Рыжики относятся к семейству млечников и отличаются характерным красноватым млечным соком. Найти их можно в хвойных массивах под соснами, елями или пихтами. Чаще всего они встречаются в Карелии, на Урале, в Архангельской и Вологодской областях, а также в Крыму.

Среди наиболее распространенных разновидностей — сосновый, еловый, красный и лососевый рыжики. Все они считаются съедобными и не имеют ядовитых двойников, что делает их безопасными для новичков.

По словам специалиста, рыжики богаты витаминами и минералами, включая витамин А, железо и калий, при этом остаются низкокалорийными — всего 23 ккал на 100 граммов.

«По усвояемости рыжики опережают многие другие грибы. Нет ядовитых аналогов. Это хороший признак для начинающих грибников», — подчеркнула Никитина.

Готовить грибы можно по-разному: есть сырыми, жарить, мариновать или солить. Однако при засолке диетолог рекомендует отказаться от специй, чтобы сохранить уникальный вкус рыжиков.

Не стоит забывать и о противопоказаниях. Грибы способны накапливать токсины, поэтому их нельзя собирать вблизи дорог и промышленных объектов. Кроме того, продукт противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, беременным женщинам и детям младше десяти лет. Специалист также советует не превышать норму — 150 граммов в день.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, когда начнется супергрибной сезон.

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