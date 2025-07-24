Когда начнется супергрибной сезон — прогноз миколога

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 83 0

Миколог Дьяков: грибы появляются после повышения влажности в лесной подстилке

когда начнется супергрибной сезон

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Осенние опята, летние подберезовики — не время года, а погода определяет, когда стоит отправляться на «тихую охоту».

Погода — главный фактор, влияющий на скорость роста и количество грибов. Все остальные — второстепенны. Поэтому супергрибной сезон начинается тогда, когда температура воздуха и, соответственно, уровень влажности лесной подстилки становятся оптимальными. Об этом журналистам aif.ru и всем любителям ходить по грибы рассказал миколог Максим Дьяков.

По словам эксперта, никакой зависимости от сезона в этом вопросе нет. Так, например, осенние опята появляются после нескольких холодных ночей, за которыми последовало потепление и повышение влажности.

«Грибы растут по погоде, причем по сиюминутной погоде. Как только температура будет примерно +18…+24, влажная подстилка, они пойдут», — сказал Дьяков.

Как отметил миколог, незадолго до того, как в российские города пришла стойкая жара, грибникам было чем заняться в лесу — была возможность собрать хороший «урожай». Но в результате установившейся засушливости ситуация изменилась.

Кроме того, Максим Дьяков посоветовал воздержаться от покупки грибов у частных продавцов. Дело в том, что они быстро впитывают тяжелые металлы, и лучше знать, где и в каких условиях они выросли. А в случае общения с торговцами правду можно и не узнать.

Ранее 5-tv.ru писал о скрытых угрозах леса и основных правилах безопасности при сборе грибов и ягод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
24 июл
Не шепчет: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье
23 июл
Размытые дороги и затопленные улицы: в Татарстане бушует шторм
23 июл
Волны закипели: вода в Японском море нагрелась до рекордных +27 градусов
23 июл
Два дня дождя: как Москва пережила второй ливень подряд
23 июл
Летающая крыша и упавшие деревья: на Хабаровск обрушился ураган
23 июл
Непроглядный туман накрыл Москву с утра
23 июл
На Земле произошла магнитная буря категории G2
23 июл
Остудит даже картошку: какой мощный вентилятор будет бесшумно работать дома
23 июл
На Хабаровск обрушился мощный ураган
22 июл
Ливень в Москве стал одним из сильнейших на планете по обилию осадков за сутки
+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:22
«Говенье и шламоброд»: радиостанция Судного дня возобновила вещание
0:01
«Мама меня не продавала»: Киба прокомментировала слухи о долгах своей семьи
23:40
Дональд Трамп выразил соболезнования семье актера Халка Хогана
23:22
Фрегат индийских ВМС прибыл в Петербург ко Дню военно-морского флота РФ
23:05
Когда начнется супергрибной сезон — прогноз миколога
22:45
Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81 году жизни

Сейчас читают

«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять на жизнь
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс