когда начнется супергрибной сезон

Осенние опята, летние подберезовики — не время года, а погода определяет, когда стоит отправляться на «тихую охоту».

Погода — главный фактор, влияющий на скорость роста и количество грибов. Все остальные — второстепенны. Поэтому супергрибной сезон начинается тогда, когда температура воздуха и, соответственно, уровень влажности лесной подстилки становятся оптимальными. Об этом журналистам aif.ru и всем любителям ходить по грибы рассказал миколог Максим Дьяков.

По словам эксперта, никакой зависимости от сезона в этом вопросе нет. Так, например, осенние опята появляются после нескольких холодных ночей, за которыми последовало потепление и повышение влажности.

«Грибы растут по погоде, причем по сиюминутной погоде. Как только температура будет примерно +18…+24, влажная подстилка, они пойдут», — сказал Дьяков.

Как отметил миколог, незадолго до того, как в российские города пришла стойкая жара, грибникам было чем заняться в лесу — была возможность собрать хороший «урожай». Но в результате установившейся засушливости ситуация изменилась.

Кроме того, Максим Дьяков посоветовал воздержаться от покупки грибов у частных продавцов. Дело в том, что они быстро впитывают тяжелые металлы, и лучше знать, где и в каких условиях они выросли. А в случае общения с торговцами правду можно и не узнать.

Ранее 5-tv.ru писал о скрытых угрозах леса и основных правилах безопасности при сборе грибов и ягод.

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