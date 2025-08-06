Вучич призвал к мирной реакции на лишение Додика мандата в БиГ

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

По словам президента Сербии, Белград продолжит поддерживать Республику Сербскую, но будет стремиться к сохранению мира и стабильности в регионе.

Вучич призвал к мирной реакции на лишение Додика мандата в БиГ

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Сербии Александр Вучич призвал к спокойствию и взвешенным действиям после решения Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ), которая аннулировала мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом он заявил 6 августа в эфире телеканала TV Prva.

«Кто-то подумал, что можно отвергнуть легитимность, которую он получил от народа, что всегда ошибочно. Только мирно, рационально и без какой-либо эскалации. Милорад Додик не принял этого решения, но сейчас задает вопрос народу, принимает ли он решение ЦИК и суда БиГ», — подчеркнул сербский лидер.

По словам Вучича, политика Белграда заключается в поддержке сербского народа и Республики Сербской, а также в сохранении стабильности в регионе, чтобы не допустить конфликта.

Ранее 6 августа ЦИК Боснии и Герцеговины единогласно проголосовала за лишение Додика мандата и назначение досрочных выборов. Поводом стало решение апелляционного суда, оставившего в силе февральский приговор: год лишения свободы и шестилетний запрет на государственные должности.

В ответ Додик заявил, что не собирается покидать пост и территорию республики. Он инициировал референдум, чтобы народ выразил свое мнение о его полномочиях и продолжении работы на посту президента.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД РФ осудил решение суда Боснии и Герцеговины по делу Милорада Додика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Россия и ОАЭ расширяют торговое сотрудничество
22:48
Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе
22:29
Вучич призвал к мирной реакции на лишение Додика мандата в БиГ
22:13
Слон в посудной лавке: почему запрет на регистрацию гжели в ЕС лишен смысла
21:50
VK Видео опубликовал эксклюзивные документальные фильмы и сериалы производства НМГ ДОК
21:31
Обочечникам — бой: рейд против нарушителей прошел на подъездах к Петербургу

Сейчас читают

ОПЕК+ угадал с добычей
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс