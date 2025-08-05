МИД РФ осудил решение суда Боснии и Герцеговины по делу Милорада Додика

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 12 0

Захарова: преследование Додика направлено на его устранение с политической сцены

МИД РФ осудил решение суда Боснии и Герцеговины по делу Милорада Додика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мария Захарова назвала процесс политически мотивированным.

Россия выразила разочарование решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, подтвердившей приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на политическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже неоднократно отмечали, что уголовное преследование законно избранного главы сербского энтитета БиГ <…> нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму», — говорится в заявлении.

Захарова назвала решение суда «неправосудным и антидемократическим», подчеркнув, что сам приговор является абсурдным. По ее словам, действия высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, за невыполнение решений которого осудили Додика, противоречат демократическим принципам и наносят ущерб правовой и политической системе страны.

«Решительно выступаем в поддержку легитимных органов власти Республики Сербской, усилия которых направлены на защиту своего конституционного статуса. <…> Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Милорад Додик рассказал о письмах с угрозами, которые он получает из-за отношений с Россией.

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