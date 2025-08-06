Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе

Накануне переговоры с президентом России провел спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники, посвященные в планы главы Белого дома.

«Президент Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе», — сказано в публикации издания.

Вскоре после переговоров с Путиным американский лидер собирается устроить трехстороннюю встречу, на которую пригласит главу киевского режима Владимира Зеленского. Авторы материала утверждают, что этот план Трамп раскрыл в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами.

«Встречи будут проходить только с участием этих трех человек, без участия европейских коллег. Пока неясно, согласились ли Путин или Зеленский с планом, описанным Трампом. Однако Зеленский присутствовал на телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами», — подчеркивается в статье.

Ранее в этот день, писал 5-tv.ru, Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи Путина со своим спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Он прибыл в Москву утром 6 августа, переговоры с российским президентом в Кремле продлились около трех часов. Для Уиткоффа это пятый визит в РФ, 5-tv.ru рассказывал, что кроме встречи с Путиным вошло в программу на этот раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.