При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На всей территории региона объявлена опасность ударов БПЛА.

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали три мирных жителя. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские боевики наносили удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«На участке автодороги Кукуевка — Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги. Главой поселения они доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы (повреждение органов и тканей, вызванное резким перепадом давления. — Прим. ред.)», — написал он.

Кроме того, по словам губернатора, в селе Двулучное FPV-дрон (беспилотник с камерой) атаковал частный дом. Мужчина получил осколочные ранения спины и живота. Бойцы самообороны вывезли и передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Раненого в данный момент везут в Валуйскую центральную районную больницу.

Пару часов назад Гладков сообщал, что в поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков — 17-летний парень и три девушки 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Медики оказали им помощь на месте, от госпитализации ребята отказались. Родители были проинформированы об их состоянии.

Губернатор объявил опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь сбили 51 украинский беспилотник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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