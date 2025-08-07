Правительство Швейцарии заявило о поддержке новых санкций против РФ 

Айшат Татаева
Страны ЕС в июле согласовали 18-й пакет антироссийских ограничений, который вступит в силу уже на этой неделе.

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Швейцария планирует в ближайшие недели присоединиться к 18-му пакету санкций Европейского союза против России, сообщили «Известиям» представители правительства страны.

«Да, это может произойти в ближайшие несколько недель или позже. Только швейцарское правительство может принять такое решение. До сегодняшнего дня Швейцария присоединялась ко всем санкциям ЕС», — сообщил «Известиям» заместитель главы департамента по связям с общественностью и СМИ Министерства экономики, образования и науки Швейцарии Фабиан Майенфиш.

Напомним, 18 июля страны ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских ограничений, который вступит в силу уже на этой неделе.

Возможное присоединение Швейцарии к санкциям подтвердил в разговоре с «Известиями» депутат нижней палаты парламента страны Жан-Люк Аддор.

«Они (санкции. — Ред.) не оказали никакого ощутимого влияния ни на войну, ни на позицию России. Зато пострадали сами швейцарцы — особенно самые уязвимые — из-за инфляции и роста цен на энергоносители», — отметил политик.

Он добавил, что если власти действительно стремятся защищать интересы страны, им следует прекратить вводить меры, которые вредят экономике и не влияют на глобальные конфликты.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете сообщил о планах ввести новые санкции против России. Он также анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнеров РФ.

