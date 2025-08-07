Трамп анонсировал новые антироссийские санкции

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 86 0

При этом политик не исключил, что Соединенные Штаты могут впоследствии отменить направленные против Индии пошлины в 25% за покупку российской нефти.

Трамп анонсировал новые антироссийские санкции

Фото: 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете сообщил о планах ввести новые санкции против России. Он также анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнеров РФ.

У президента спросили, почему Индия стала первой страной, в отношении которой США ввели пошлины за торговлю с Россией.

«Вы увидите намного больше, вы увидите много вторичных санкций, — ответил Трамп.

Одновременно он допустил возможность отмены 25-процентных пошлин, ранее наложенных на Индию в связи с закупками российской нефти. Трамп также не исключил, что пошлины введут и против Китая.

Президент США в ходе выступления в Овальном кабинете отметил, что видит хорошие перспективы для организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным.  Он заявил, что не стал бы называть прорывом нынешние российско-американские контакты с участием Уиткоффа, речь идет о постепенной работе.

Ранее Трамп назвал продуктивной встречу своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла 6 августа в Москве. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Он добавил, что после переговоров проинформировал некоторых европейских союзников, и все согласны с тем, что конфликт должен быть завершен.

О чем говорили на встрече

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ключевой темой беседы стала ситуация на Украине. Сам Уиткофф и представители американской делегации комментариев не дали.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за год. Встреча прошла на фоне ультиматума Трампа: ранее он потребовал от Москвы согласия на прекращение огня до 8 августа, в противном случае пообещал ввести вторичные санкции и 100-процентные тарифы на импорт товаров из РФ.

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Трамп анонсировал новые антироссийские санкции

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