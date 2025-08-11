🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня 11 августа. Этот день может быть чрезмерно эмоциональным, но при этом искренним и благоприятным для общения.

♈️Овны

Проведите больше времени с друзьями, они смогут простить вам вашу вспыльчивость, но не злоупотребляйте этим.

Космический совет: держите себя в узде.

♉ Тельцы

Задумайтесь о том, что вам действительно важно, сегодня, возможно, придется чем-то жертвовать, поэтому не торопитесь.

Космический совет: не забывайте, кто вы.

♊ Близнецы



Желание вырваться к чему-то новому будет скованно рутиной и домашними делами, научитесь балансировать между желаниями и обязанностями.

Космический совет: не бойтесь просить совета.

♋ Раки

Найдите свои сильные стороны и отталкивайтесь от них, не поддавайтесь спонтанным импульсам, но будьте упорны, и удача улыбнется вам.

Космический совет: не бойтесь откровений, открывайтесь миру.

♌ Львы

Сегодня может быть тяжело контролировать свои чувства, ищите поддержки у близких, но не пренебрегайте их личными границами.

Космический совет: ревность и подозрительность — ваш главный враг.

♍ Девы

Не перегружайте себя, трудолюбие похвально, но, если не знать границ, приведет к печальным последствиям, давайте себе отдохнуть.

Космический совет: подумайте, как упростить свою работу.

♎ Весы

Попытайтесь провести день не так, как обычно, ходите по новым дорогам, общайтесь на новые темы, это подарит вам заряд бодрости и позитива.

Космический совет: мир гораздо обширнее, чем вам могло показаться.

♏ Скорпионы

Вашей репутации может угрожать опасность, будьте бдительны и прислушивайтесь к своей интуиции. Не додумывайте за других людей, спрашивайте.

Космический совет: фокусируйтесь на хорошем и не закрывайтесь от людей.

♐ Стрельцы

Будьте открыты новому, ищите себе наставников и учителей, избегайте споров и конфликтов, сегодня день трансформации и пути к лучшей версии себя.

Космический совет: усмирите собственное эго.

♑ Козероги

Будьте аккуратны с финансами, но не предавайтесь скупости. Продуманные инвестиции в какое-то дело или человека могут принести свои плоды.

Космический совет: ищите новые источники энергии и дохода.

♒ Водолеи

Будьте свободны, не сковывайте себя в мыслях или самовыражении, спокойно следуйте намеченному пути и трудитесь, не боясь влиять на окружающих.

Космический совет: не бойтесь чужих взглядов, сияйте.

♓ Рыбы

Прислушайтесь к снам и видениям, день может оказаться необычным и удивительным, но только если вы сфокусируйтесь на деталях, не потеряв всей картины.

Космический совет: сфокусируйтесь и не предавайтесь эмоциям.