На Украине мужчина открыл стрельбу в McDonald's в городе Черкассы

София Головизнина
София Головизнина

После инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете ресторана.

В Черкассах мужчина открыл стрельбу в ресторане быстрого питания McDonald's. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Черкассах мужчина открыл стрельбу в заведении», — указано в источнике.

По данным местных СМИ, после инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете заведения.

