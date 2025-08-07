На Украине мужчина открыл стрельбу в McDonald’s в городе Черкассы
После инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете ресторана.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Черкассах мужчина открыл стрельбу в ресторане быстрого питания McDonald's. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Черкассах мужчина открыл стрельбу в заведении», — указано в источнике.
По данным местных СМИ, после инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете заведения.
88%
Нашли ошибку?