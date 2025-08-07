«Традиционная московская» кухня: чем позавтракал Стив Уиткофф в России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

Шеф-повар Тарусин рассказал, какой чебурек ел в Москве Стив Уиткофф

«Традиционная московская» кухня: чем позавтракал Стив Уиткофф в России

Фото: Pool/ABACA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что скрывает в себе блюдо с изысканным названием «La Grande»?

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибывший в Россию для встречи с Владимиром Путиным, мог начать утро с чебурека в одном из ресторанов на улице Варварка. Об этом изданию aif.ru сообщил шеф-повар заведения Максим Тарусин.

По его словам, речь идет о популярном блюде «La Grande», большом чебуреке с тонким тестом и щедрой начинкой. Варианты наполнения бывают разные: от традиционной смеси говядины с бараниной до сладкого дуэта из вишни и малины. Иногда к мясу добавляют сыр: все по желанию гостя.

«В день таких чебуреков продается больше сотни штук — это достаточно популярное блюдо. Он большой, надутый, у него тонкое тесто и много начинки. У нас есть чебуреки с говядиной и бараниной. Бывает, добавляем сыр — по-разному можем делать. Еще есть такой же огромный чебурек с вишней и малиной»,— рассказал Тарусин в беседе с aif.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Владимир Путин принимал американского посланника около трех часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:38
Минтранс ожидает рекордный рост авиаперевозок между Россией и ОАЭ в 2025 году
17:28
«Привезла этот яд»: две сестры погибли из-за кустарно изготовленной чачи
17:13
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом
17:08
Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен
16:56
«Традиционная московская» кухня: чем позавтракал Стив Уиткофф в России
16:45
«Взрослого обманываем, а маленькому не объяснить, что мамы нет»: трагедия семьи Гуцул

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс