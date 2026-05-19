«Россиеобразующая»: Лукашенко дал оценку Свердловской области

Белоруссия активно сотрудничает с этим российским регионом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей». Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша (Свердловская. — Прим. ред.) область является одной из центральных областей и россиеобразующей, если можно так сказать, областью», — сказал белорусский лидер на встрече с губернатором российского региона Денисом Паслером.

Лукашенко также отметил, что Свердловская область является очень сложным регионом, но у него имеется хорошая технологическая база. Именно она позволяет производить этому субъекту продукцию, которая всегда была предметом гордости области.

Кроме того, президент дружественного государства подчеркнул, что товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией достиг показателя в один миллиард долларов. Лукашенко также выразил надежду на то, что в будущем удастся увеличить это значение вдвое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и Белоруссия добились рекордных объемов торговли, несмотря на трудности извне. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

