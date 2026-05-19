«Россиеобразующая»: Лукашенко дал оценку Свердловской области

Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей». Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша (Свердловская. — Прим. ред.) область является одной из центральных областей и россиеобразующей, если можно так сказать, областью», — сказал белорусский лидер на встрече с губернатором российского региона Денисом Паслером.

Лукашенко также отметил, что Свердловская область является очень сложным регионом, но у него имеется хорошая технологическая база. Именно она позволяет производить этому субъекту продукцию, которая всегда была предметом гордости области.

Кроме того, президент дружественного государства подчеркнул, что товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией достиг показателя в один миллиард долларов. Лукашенко также выразил надежду на то, что в будущем удастся увеличить это значение вдвое.

