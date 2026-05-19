Бюджетный отжиг: названы самые дешевые места для летнего отдыха

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Летний отпуск может не ударить по карману, если правильно выбрать регион для поездки.

Куда можно дешево и недорого съездить на отпуск на море

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самым бюджетным направлением отдыха для россиян является Анапа

Для максимально экономного отдыха на море этим летом россиянам стоит выбрать Анапу. Об этом сообщило Lenta.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

По словам представителя ассоциации, Анапа сейчас является наиболее доступным морским курортом страны. Цены здесь значительно ниже, чем в других популярных локациях. Отдых в этом городе обойдется на 20% дешевле, чем в Сочи, на 15% выгоднее, чем в Крыму, и на 10% доступнее в сравнении с Геленджиком.

Ромашкин подчеркнул, что город практически полностью справился с последствиями экологического инцидента — разлива мазута в акватории Черного моря.

Уже с 1 июня для посещения туристов откроются около десяти километров обновленных и очищенных пляжных зон. Эксперт также отметил, что не стоит рассчитывать на дальнейшее снижение стоимости туров в этом направлении. Текущие расценки и так находятся на минимально возможном уровне.

Помимо пляжного отдыха, в АТОР выделили еще три перспективных направления для разных типов досуга. Любителям культурного просвещения советуют обратить внимание на Золотое кольцо России, где посещение музеев и проживание в гостиницах обойдется дешевле, чем в столице.

Жителям московского региона для оздоровления рекомендуют выбирать подмосковные санатории, что позволит существенно сэкономить на авиаперелетах в Кисловодск или другие города Кавминвод.

Для сторонников активного времяпрепровождения — походов, конных туров и сплавов — идеальным вариантом станет Карелия. Этот регион признан более бюджетной альтернативой Горному Алтаю, Байкалу или Камчатке, в первую очередь из-за меньших транспортных расходов на дорогу до места отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

12:25
Российская армия освободила населенный пункт Волоховка
12:15
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
12:07
ФСБ в Воронежской области задержала иностранцев, планировавших диверсию
12:00
Бюджетный отжиг: названы самые дешевые места для летнего отдыха
11:54
СВР: Украина намерена запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии
11:45
«Россиеобразующая»: Лукашенко дал оценку Свердловской области

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Мальчик или девочка? Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали пол третьего ребенка
Летние каникулы у школьников в России начнутся раньше: что известно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео