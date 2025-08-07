Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Глава государства также отметил, что интерес к возможному саммиту между Россией и США исходит от обеих сторон.

Фото, видео: Никольский Алексей./ТАСС; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих вариантов для проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих мест», — сказал президент.

Путин также отметил, что интерес к возможному саммиту между Россией и США исходит от обеих сторон.

Накануне Дональд Трамп в ходе выступления в Овальном кабинете сообщил о наличии «хороших перспектив» для личной встречи с Путиным. Кроме того, он выразил надежду на скорую личную беседу между российским президентом и Владимиром Зеленским, главой Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон уже начали организационные мероприятия для проведения переговоров.

