В МИД вызвали временного поверенного Италии из-за кампании против РФ в СМИ

В Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа. Причиной стала антироссийская кампания в СМИ страны. Об этом сообщили на сайте дипведомства.

«В связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России», — говорится в публикации.

Как уточняется в сообщении, итальянскому правительству уже высказывали о том, что кризис российско-итальянских отношений усугубляется при помощи регулярных антироссийских публикаций и распространением русофобской фейковой информации, поддерживаемой правящими кругами страны.

«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», — рассказали в МИД.

Также в качестве примера ухудшения отношений сторон стала недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в Казерте.

