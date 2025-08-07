В МИД вызвали временного поверенного Италии из-за кампании против РФ в СМИ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

В публикациях страны распространяется русофобская информация.

Временного поверенного Италии вызвали в МИД из-за кампании против РФ в СМИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа. Причиной стала антироссийская кампания в СМИ страны. Об этом сообщили на сайте дипведомства.

«В связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России», — говорится в публикации.

Как уточняется в сообщении, итальянскому правительству уже высказывали о том, что кризис российско-итальянских отношений усугубляется при помощи регулярных антироссийских публикаций и распространением русофобской фейковой информации, поддерживаемой правящими кругами страны.

«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», — рассказали в МИД.

Также в качестве примера ухудшения отношений сторон стала недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в Казерте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД РФ осудил решение суда Боснии и Герцеговины по делу Милорада Додика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:09
НБУ Украины планирует переименовать «копейку» в «шаг» из-за ее связи с РФ
18:58
Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН по делу главы Гагаузии
18:46
Церемония прощания с актером Сафроновым пройдет 9 августа
18:35
«Уставшие, как Печорины»: актер Миллер о молодом поколении
18:22
Фон дер Ляйен и Зеленский обсудили перспективы мира и евроинтеграции Украины
18:09
В МИД вызвали временного поверенного Италии из-за кампании против РФ в СМИ

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс