«Голый Гамлет» и билеты по 200 тысяч: почему спектакль с Борисовым вызвал бурю возмущения

Светская Москва обсуждает громкий скандал с участием Юры Борисова? Как номинант на премию «Оскар» внезапно оказался объектом насмешек? Чем он не угодил Олегу Меньшикову и Дмитрию Певцову? Из-за чего народные артисты требуют отменить молодого коллегу? Правда, что билеты на его спектакль продавали по 200 тысяч рублей? И кто из звезд шоу-бизнеса вступился за Борисова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХТ, но то, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — заявляет актер Олег Меньшиков.

Артист не смог сдержать эмоций после посещения нового спектакля на сцене одного из старейших театров страны. Говорит, шел смотреть шекспировского «Гамлета», а попал на странное, по его мнению, действо.

«Молодая режиссура из всего огромного театрального режиссерского лексикона усвоила, зазубрила наизусть только три слова: я так вижу. И все. И на этом все заканчивается. Есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону», — отмечает Меньшиков.

«Гамлет» режиссера Андрея Гончарова действительно далек от классической постановки. Главный герой в исполнении Юры Борисова здесь катается на роликах и играет в пинг-понг. Страдает от нервного тика, носит костюм из фольги, а потом и вовсе предстает перед зрителями практически обнаженным — из одежды на нем одни трусы.

«Мне сложно относиться к этому спектаклю как к акту искусства. Скорее, я к нему отношусь как к такому эксперименту. Но, на мой взгляд, к сожалению, этот эксперимент не над формами театра, не над новыми выразителями. Это будто бы эксперимент над зрителем», — говорит актриса Виктория Мустафина.

«Юра Борисов в этом спектакле является исполнителем главной роли. Он актер. А у спектакля есть режиссер. И все вопросы по спектаклю всегда задаются режиссеру», — подчеркивает актриса Ольга Аничкова.

Именно Борисову досталось больше всех. Зрители возмущены, что заплатили огромные деньги, а получили, как говорят, уровень самодеятельности.

«Где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально и что вообще это не каждому дано понять. Что там какие-то смыслы скрыты, которые только, наверное, сверхпросвещенный ум может… Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет», — заявляет Олег Меньшиков.

К слову, билеты на постановку разобрали в первые минуты начала продаж. В кассах театра стоимость доходила до 50 тысяч рублей, у перекупщиков и вовсе до 200 тысяч. Но театралов цены не смущали. Желание увидеть главную молодую звезду оказалось сильнее.

«На премьерный показ все билеты были распроданы за 40 минут», — уточняет актриса Мустафина.

Народная любовь и мировая слава обрушились на Борисова два года назад, когда его номинировали на «Оскар» за фильм «Анора», где артист сыграл бандита.

«Раньше все-таки русских алкоголиков, бандитов и проституток играли шаблонно. Юра Борисов внес свежачок, внес Федора Михалыча, и у него в глазах мысль и скорбь. У него в глазах он не просто бандит, он Раскольников», — объясняет киножурналист Давид Шнейдеров.

Пусть «Оскар» Юра в итоге не получил, домой он все равно вернулся национальным героем. Коллеги пели ему дифирамбы и восхищались его игрой.

«Тут представитель Юра Борисов как раз именно современной русской школы, безусловно, что это его талант или, может быть, талант его преподавателей», — говорит актер Олег Тактаров.

А теперь требуют отменить спектакль с участием Борисова. К Олегу Меньшикову присоединились многие артисты старшего поколения. Людмила Поргина назвала премьеру позором. Михаил Боярский тоже разнес постановку в пух и прах.

«Гамлет» в МХТ… В фольге ходит Гамлет. Черти что и сбоку бантик. Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля… Это чумка, это пройдет», — заявляет артист.

«Я не думаю, что прямо Боярский бьется головой об экран телефона и мечтает занять Юрино место. У него как-то все в порядке. А негативное мнение — что-то триггернуло», — отмечает Виктория Мустафина.

Другой артист, Дмитрий Певцов, и вовсе отказался говорить о нашумевшей премьере, а следом заявил: он вообще не знает, кто такой Юра Борисов. За молодого актера вступился Филипп Киркоров.

«Не суди, да не судим будешь, да? Но Юра Борисов сегодня… Наверное, зависть к Юрию Борисову сыграла у Певцова, как сбитого летчика уже давно. Он всегда был гнилой, этот Певцов. Он всегда был вот такой завистливый, вечно ему все поперек горла. Будь то Киркоров или Борисов», — заявляет поп-король.

Звезды шоу-бизнеса отреагировали на театральную постановку намного спокойнее актерской братии. Певцы и певицы, наоборот, поддержали режиссера в стремлении осовременить классику.

«Я считаю, Юра Борисов очень талантливый человек. Открытие года, ой, десятилетия. Кому не нравится, пойдите в другой театр. Все. Пожалуйста. Он талантливый человек, молодой парень. Давайте его поддержим», — призывает певец Прохор Шаляпин.

«Я, честно говоря, хочу присоединиться к речи Константина Аркадьевича Райкина, который очень правильно сказал, что если что-то кому-то не нравится в постановке или в творчестве коллег, необязательно выносить свои мнения и свои, так скажем, агрессивные „фу“ на всеобщее обозрение. Возьми телефон, напиши SMS, позвони, приди, встреться, в конце концов, набей морду, что тебе не нравится, да?» — говорит Филипп Киркоров.

Поп-король пока не успел посмотреть «Гамлета», но очень надеется, что еще сможет лично оценить игру Юры и других артистов. А если постановку вдруг и правда уберут из репертуара, пообещал снять Борисова в своем новом клипе, чтобы таким образом реабилитировать актера в глазах общественности. Главное, чтобы не вышло еще хуже.