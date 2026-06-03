Изменит жизнь региона: в Якутии строят уникальный мост через Лену

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Проекту нет аналогов в мире по сложности строительства в условиях вечной мерзлоты.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Якутии приступили к ключевому этапу строительства моста через Лену

Уникальная речная операция в Якутии. На Лене приступили к ключевому этапу строительства моста. В русло вывели конструкцию размером с пятиэтажный дом. Это плавучий коффердам. Он позволит создать сухую зону на дне реки и начать работы по возведению опор.

Подобные технологии в отечественном мостостроении применяют впервые. Проект беспрецедентный. Аналогов ему в мире по сложности строительства в условиях вечной мерзлоты нет. Открытие намечено на 2028 год.

Мост решит множество проблем — как для бизнеса, так и для простых жителей.

«Около 80% населения Республики Саха не имеют возможности круглый год перебираться через реку. Это разделенные части республики, это разделенные семьи. Мост позволит создать совершенно новую логистику в регионе», — рассказал представитель компании, реализующей проект, Сергей Козловский.

Ленский мост также позволит создавать производства с новыми рабочими местами. С запуском переправы республика сможет сэкономить на северном завозе до четырех миллиардов рублей. Товары в местных магазинах должны подешеветь в среднем на 10%.

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