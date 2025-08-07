Путин провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы российский лидер проинформировал коллегу об итогах своей встречи со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась накануне.

«Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию», — отмечено на сайте Кремля.

В ходе разговора российская сторона вновь положительно оценила миротворческие усилия африканских стран, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

«Лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства. Условлено о продолжении контактов», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время Петербургского международного экономического форума провела встречу с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. Она заявила о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций.

