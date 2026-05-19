«Единая Россия» подвела итоги реализации направления «Здоровая семья» в Подмосковье

«Единая Россия» подвела итоги реализации направления «Здоровая семья»

В Московской области за пять лет число многодетных семей увеличилось на 37%. Итоги выполнения народной программы «Единой России» по направлению «Здоровая семья» подвел председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова привела пресс-служба «Единой России» на своем сайте.

По его словам, в Подмосковье воспитываются более 1,7 миллиона детей. Почти четверть из них растут в многодетных семьях. По этому показателю регион входит в пятерку лидеров среди субъектов России. Только за последний год детей в области стало на 70 тысяч больше.

Также Брынцалов отметил, что предложения жителей региона стали основой для конкретных решений. По его данным, из почти 1,6 тысячи наказов по теме здравоохранения выполнено 98%.

В Московской области за последние годы на 20% снизилась детская смертность. В перинатальных центрах региона удается выхаживать более 97% недоношенных детей. Значимую роль в этом, как подчеркнул спикер Мособлдумы, сыграло открытие Детского научно-клинического центра имени Леонида Рошаля и его филиала в Одинцове. С момента запуска центра помощь там получили более 476 тысяч детей.

В Подмосковье работают шесть перинатальных центров, 19 родильных домов, 80 женских консультаций и десять центров репродуктивного здоровья семьи.

К тому же Брынцалов напомнил, что по инициативе «Единой России» на федеральном уровне был закреплен статус многодетной семьи. Кроме того, семьи, в которых появился третий ребенок, могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Отдельное внимание в регионе уделяют поддержке медицинских работников. В Московской области действует программа компенсации аренды жилья для медиков, ей пользуются более 17 тысяч специалистов. Более двух тысяч врачей получили социальную ипотеку, примерно столько же — льготные земельные участки. За пять лет в регион поступили более 700 машин скорой помощи.

По словам Брынцалова, «здоровая семья» заключается как в рождении детей, так и в заботе о здоровье родителей и старшего поколения. По инициативе партии на законодательном уровне закрепили ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет. Профилактические осмотры включили в систему обязательного медицинского страхования и сделали бесплатными.

Помимо этого, благодаря партийному проекту «Старшее поколение» более 800 тысяч пожилых жителей Подмосковья занимаются спортом и творчеством.

До этого, 1 мая, «Единая Россия» подвела итоги реализации направления «Здоровая семья» на окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Партия предложила новые меры поддержки семей с детьми, повышения доступности медицинской помощи и другие инициативы. Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что поддержка семьи остается стратегическим направлением и одной из ключевых национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

