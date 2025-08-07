МХТ имени Чехова отправился на гастроли в Китай с постановкой «Чайка»

Московский художественный театр имени А. П. Чехова с 8 по 24 августа представит спектакль «Чайка» в трех китайских городах. Сегодня в стенах театра состоялась репетиция спектакля, за которой удалось понаблюдать корреспонденту «Известий».

Зарубежная программа включает девять показов постановки. Режиссером выступил художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский.

Первые три спектакля пройдут в Пекине 8, 9 и 10 августа. Затем труппа выступит в Шанхае — 15, 16 и 17 августа. Завершатся гастроли в городе Сямынь, где «Чайка» будет показана 22, 23 и 24 августа.

В центре спектакля находятся женские образы, их любовь и самоотверженность, которые способны как вдохновлять, так и разрушать. Константин Хабенский отмечает, что внимание женщин может возвысить мужчин до высот творчества или, наоборот, превратить их в пепел, как это часто случалось в судьбах великих художников.

По мнению Хабенского, «Чайка» рассказывает о человеческом эгоизме и юношеском максимализме. Герои спектакля стремятся к любви и вниманию, хотят быть услышанными и понятыми именно в этот момент.

В постановке задействованы Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Илья Козырев, Анатолий Кот, Софья Шидловская, Вано Миранян, Алена Хованская, Полина Романова, Андрей Максимов и Денис Парамонов.

Ранее сообщал, что на сцене МХТ имени А. П. Чехова представили драму по сценарию писателя и военкора Симонова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.