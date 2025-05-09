«Война, которая забирает все»: МХТ имени Чехова представил драму по сценарию писателя и военкора Симонова

Главные роли в спектакле исполнили актеры Иван Волков, Светлана Колпакова и народный артист РФ Михаил Пореченков.

Новый спектакль Марины Брусникиной «Двадцать дней без войны» на сцене МХТ имени Чехова показывает Великую Отечественную без прикрас. Кадры с премьеры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В основу сюжета лег сценарий писателя и военного корреспондента Константина Симонова. Главным героем постановки является военкор Лопатин, который в канун нового, 1943 года отправляется в трехнедельный отпуск в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам.

«Это совершенно замечательный материал. Я никогда не работала с Симоновым и сама поражена, насколько он честен, современен по форме, насколько он содержателен по сути. Будучи военным корреспондентом, зная войну без прикрас, Симонов пишет о ней как о разрушении человеческой жизни. Причем он выводит на первый план людей, находящихся вдалеке от линии фронта, в эвакуации», — сказала Марина Брусникина.

Главные роли в спектакле исполнили актеры Иван Волков, Светлана Колпакова и народный артист РФ Михаил Пореченков. Последнему досталась роль капитана-летчика, с которым Лопатин встречается во время отпуска. Новый знакомый посвящает корреспондента в семейную драму.

«Война проходит через всю жизнь людей, она затрагивает самые мирные уголки души человека. Война забирает все целиком. Об этом мы и хотели сказать — она все полгощает. Такой был посыл. А у меня просто эпизод этого человека, его размышления, его раненая душа, его раненое сердце», — объяснил Михаил Пореченков.

Декораций на сцене было немного, во многом атмосферу передавали свет и музыка. За звуковое сопровождение постановки отвечал исполнитель роли Лопатина композитор Иван Волков, а также Руслан Кнушевицкий, за свет и видеопроекцию — Иван Виноградов и Михаил Купрыгин. Компанию исполнителям главных ролей составили замечательные артисты — Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Анастасия Скорик, Игорь Хрипунов и другие.

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