«Война, которая забирает все»: МХТ имени Чехова представил драму по сценарию писателя и военкора Симонова

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 65 0

В МХТ имени Чехова состоялся показ спектакля «Двадцать дней без войны»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главные роли в спектакле исполнили актеры Иван Волков, Светлана Колпакова и народный артист РФ Михаил Пореченков.

Новый спектакль Марины Брусникиной «Двадцать дней без войны» на сцене МХТ имени Чехова показывает Великую Отечественную без прикрас. Кадры с премьеры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В основу сюжета лег сценарий писателя и военного корреспондента Константина Симонова. Главным героем постановки является военкор Лопатин, который в канун нового, 1943 года отправляется в трехнедельный отпуск в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам.

«Это совершенно замечательный материал. Я никогда не работала с Симоновым и сама поражена, насколько он честен, современен по форме, насколько он содержателен по сути. Будучи военным корреспондентом, зная войну без прикрас, Симонов пишет о ней как о разрушении человеческой жизни. Причем он выводит на первый план людей, находящихся вдалеке от линии фронта, в эвакуации», — сказала Марина Брусникина.

Главные роли в спектакле исполнили актеры Иван Волков, Светлана Колпакова и народный артист РФ Михаил Пореченков. Последнему досталась роль капитана-летчика, с которым Лопатин встречается во время отпуска. Новый знакомый посвящает корреспондента в семейную драму.

«Война проходит через всю жизнь людей, она затрагивает самые мирные уголки души человека. Война забирает все целиком. Об этом мы и хотели сказать — она все полгощает. Такой был посыл. А у меня просто эпизод этого человека, его размышления, его раненая душа, его раненое сердце», — объяснил Михаил Пореченков.

Декораций на сцене было немного, во многом атмосферу передавали свет и музыка. За звуковое сопровождение постановки отвечал исполнитель роли Лопатина композитор Иван Волков, а также Руслан Кнушевицкий, за свет и видеопроекцию — Иван Виноградов и Михаил Купрыгин. Компанию исполнителям главных ролей составили замечательные артисты — Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Анастасия Скорик, Игорь Хрипунов и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как снимали «В бой идут одни «старики» Леонида Быкова.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
«С детства мечтал»: рэпер ST рассказал о впечатлениях от Парада Победы
19:16
«Никогда не дадим забыть»: звезды поздравили россиян с Днем Победы
19:05
«Они тогда еще были против нас»: ветеран из Луганска об отношении Запада к России
19:00
Не бойтесь мечтать: прогноз Таро на неделю с 12 по 18 мая
18:55
Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: прямая трансляция
18:49
«Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга в День Победы

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Мы встретимся еще: Путин сделал комплимент Фицо после приема в Кремле
«Я его воспитала»: учительница Путина благодарна ему за образцовое руководство страной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу