США пообещали вознаграждение в $50 млн за информацию для ареста Мадуро

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 27 0

США: предложили награду за информацию о президенте Венесуэлы Николаса Мадуро

США готовы заплатить 50 миллионов долларов за информацию о Мадуро

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам генпрокурора Пэма Бонди, президент Венесуэлы занимается распространением наркотиков.

США заявили о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета New York Post.

«Администрация Трампа в четверг предложила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро», — сообщает издание.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди считает, что Мадуро использует международные террористические группировки для перевозки наркотиков в США.

В прошлом году Николас Мадуро был избран на пост президента Венесуэлы. Его кандидатуру выдвинули на съезде Единой социалистической партии. Он получил поддержку от более чем четырех миллионов жителей страны. Национальный избирательный совет утвердил его на пост президента на период с 2025 по 2031 год. Однако ряд стран отказались признавать результаты выборов. В ответ на непризнание результатов выборов, правительство Венесуэлы приняло решение отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент Венесуэлы осудил Израиль за удары по Ирану.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 авгус...

Последние новости

4:20
Двери Chanel закрыты: Дженнифер Лопес не пустили в бутик в Стамбуле
4:00
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 августа
3:44
США пообещали вознаграждение в $50 млн за информацию для ареста Мадуро
3:28
Захарова: только РФ адекватно ответила на нападение Грузии на Южную Осетию
3:14
«Молодая гвардия» передала гуманитарную помощь жителям Кураховки и Ильинки в ДНР
2:52
«Пушечное мясо»: Украина лишится наемников из Колумбии

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс