В ЛНР объявили двухдневный траур по погибшим в Старобельске

Мурад Устаров
Глава республики назвал атаку ВСУ злом, которому нет оправдания.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

В ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта в Старобельске. Об этом в своем блоге в мессенджере МАКС сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педагогического университета объявляю 24 и 25 мая дни траура», — написал он.

Пасечник назвал удары киевского режима по колледжу «чистым злом», которому нет оправдания и срока давности. Он подчеркнул, что преступники, отдавшие приказ о совершении атаки, а также исполнители должны обязательно понесут наказание.

Глава ЛНР также добавил, что в память о погибших подростках жители республики запустили акцию в соцсетях «Они просто учились».

Боевики ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа ночью 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.

Российский лидер Владимир Путин назвал удар террористическим. Кроме того, он поручил Минобороны РФ подготовить ответ на действия киевских властей.

Ранее в МЧС РФ заявили, что поисково-спасательные работы на месте трагедии в Старобельске завершились.

