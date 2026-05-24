В ЛНР объявили двухдневный траур по погибшим в Старобельске

Глава республики назвал атаку ВСУ злом, которому нет оправдания.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта в Старобельске. Об этом в своем блоге в мессенджере МАКС сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педагогического университета объявляю 24 и 25 мая дни траура», — написал он.
Пасечник назвал удары киевского режима по колледжу «чистым злом», которому нет оправдания и срока давности. Он подчеркнул, что преступники, отдавшие приказ о совершении атаки, а также исполнители должны обязательно понесут наказание.
Глава ЛНР также добавил, что в память о погибших подростках жители республики запустили акцию в соцсетях «Они просто учились».
Боевики ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа ночью 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.
Российский лидер Владимир Путин назвал удар террористическим. Кроме того, он поручил Минобороны РФ подготовить ответ на действия киевских властей.
Ранее в МЧС РФ заявили, что поисково-спасательные работы на месте трагедии в Старобельске завершились.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 мая
- В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ
- 23 мая
- Стихийный мемориал открыли в Старобельске в память о погибших студентах колледжа
- 23 мая
- Захарова: репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР
- 23 мая
- «Звоните всем, я раненая»: студентка из Старобельска рассказала, как спаслась
- 23 мая
- СК и саперы начали изучение местности у колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
- 23 мая
- «Если будет удар, нас завалит»: педагог спасла более 30 студентов от обстрелов
- 23 мая
- Опознаны 17 из 18 погибших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске
- 23 мая
- Экс-советник конгресса США назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР намеренным
- 23 мая
- Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске
- 23 мая
- Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 18
Читайте также
64%
Нашли ошибку?