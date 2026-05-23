В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 68 0

Всего от удара пострадали 63 человека, погибли — 21.

Атака ВСУ по колледжу в ЛНР: число пострадавших и погибших

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР Атака беспилотников на регионы России

В Старобельске Луганской Народной Республики завершили поисково-спасательные работы после удара Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства,  погибшими числятся 21 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще трех человек. Всего после атаки пострадали 63 человека, 21 из них погиб.

Завалы на месте удара специалисты разбирали вручную. Одна часть здания была почти полностью разрушена, тогда как другая сохранилась. В уцелевшем корпусе остались личные вещи студентов, осколки стекла и части кровли.

Во время работ спасатели периодически объявляли минуту тишины. Это делали для того, чтобы специалисты могли услышать возможные звуки из-под обломков и понять, остаются ли там люди.

С пострадавшими и родственниками погибших продолжают работать психологи. Они оказывают помощь тем, кто потерял близких или ждал новостей во время поисковой операции.

Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим. Он подчеркнул, что в районе атаки не было военной инфраструктуры.

Позднее место обрушения снова атаковали украинские беспилотники. Из-за угрозы с воздуха спасателям приходилось временно прерывать работы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске. Западные СМИ также не проявили готовности, чтобы обозревать произошедшее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
23 мая
Стихийный мемориал открыли в Старобельске в память о погибших студентах колледжа
23 мая
Захарова: репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР
23 мая
«Звоните всем, я раненая»: студентка из Старобельска рассказала, как спаслась
23 мая
СК и саперы начали изучение местности у колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
23 мая
«Если будет удар, нас завалит»: педагог спасла более 30 студентов от обстрелов
23 мая
Опознаны 17 из 18 погибших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске
23 мая
Экс-советник конгресса США назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР намеренным
23 мая
Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске
23 мая
Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 18
23 мая
Захарова заявила, что одна из главных целей ударов ВСУ — дети
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

23:40
По политическим мотивам: выступление певицы Славы отменили в Германии
23:30
В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ
23:26
Подростковый вирус: почему молодежь массово заражается «болезнью поцелуев»
23:04
Стихийный мемориал открыли в Старобельске в память о погибших студентах колледжа
22:48
Захарова: репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР
22:30
Сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился

Сейчас читают

Видеорегистратор зафиксировал момент удара беспилотника по центру Луганска
В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома
Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео