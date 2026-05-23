В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ

В Старобельске Луганской Народной Республики завершили поисково-спасательные работы после удара Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, погибшими числятся 21 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще трех человек. Всего после атаки пострадали 63 человека, 21 из них погиб.

Завалы на месте удара специалисты разбирали вручную. Одна часть здания была почти полностью разрушена, тогда как другая сохранилась. В уцелевшем корпусе остались личные вещи студентов, осколки стекла и части кровли.

Во время работ спасатели периодически объявляли минуту тишины. Это делали для того, чтобы специалисты могли услышать возможные звуки из-под обломков и понять, остаются ли там люди.

С пострадавшими и родственниками погибших продолжают работать психологи. Они оказывают помощь тем, кто потерял близких или ждал новостей во время поисковой операции.

Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим. Он подчеркнул, что в районе атаки не было военной инфраструктуры.

Позднее место обрушения снова атаковали украинские беспилотники. Из-за угрозы с воздуха спасателям приходилось временно прерывать работы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске. Западные СМИ также не проявили готовности, чтобы обозревать произошедшее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.