Звезду сериалов Netflix Стюарта Маклина нашли мертвым в Канаде

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 53 0

Артиста в последний раз видели 15 мая возле собственного дома.

Что случилось с актером сериалов Нетфликс Стюартом Маклином

Фото: Кадр из сериала «Иррациональный», реж. Джесси Уарн, Эрнест Р. Дикерсон, 2023–2025г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актера из сериалов Netflix «Вирджир Ривер» Стюарта Маклина, который пропал больше недели назад, нашли мертвым в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По их данным, тело артиста нашли в районе Лайонс-Бей недалеко от Ванкувера. В последний раз его видели 15 мая возле дома, а спустя три дня в полицию поступило заявление об исчезновении Маклина. Сейчас сотрудники устанавливают все причины и обстоятельства смерти.

Капрал Эстер Таппер, которая является членом команды расследования убийств, заявила, что силовики занимаются сбором и анализом доказательств, а также просматривают записи с камер видеонаблюдения. По ее словам, это необходимо для оценки деятельности артиста до пропажи.

Агент актера Джоди Каплан отметил, что Стюарт был уважаемым и почитаемым членом киносообщества Ванкувера.

«Мы с гордостью представляли Стю более десяти лет. Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора», — подчеркнул он.

Маклин участвовал в таких телепроектах, как «Вирджин Ривер», «Убийство в маленьким городке» и «Стрела».

Ранее ушел из жизни американский актер Том Кэйн, известный как голос мастера Йоды в «Звездных войнах».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

1:17
Президент Чехии призвал лишить Россию интернета
0:56
Азербайджанский консул погиб в ДТП в Иране
0:37
Звезду сериалов Netflix Стюарта Маклина нашли мертвым в Канаде
0:17
В ЛНР объявили двухдневный траур по погибшим в Старобельске
23:40
По политическим мотивам: выступление певицы Славы отменили в Германии
23:30
В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ

Сейчас читают

Видеорегистратор зафиксировал момент удара беспилотника по центру Луганска
В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома
Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео