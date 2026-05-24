Звезду сериалов Netflix Стюарта Маклина нашли мертвым в Канаде

Актера из сериалов Netflix «Вирджир Ривер» Стюарта Маклина, который пропал больше недели назад, нашли мертвым в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По их данным, тело артиста нашли в районе Лайонс-Бей недалеко от Ванкувера. В последний раз его видели 15 мая возле дома, а спустя три дня в полицию поступило заявление об исчезновении Маклина. Сейчас сотрудники устанавливают все причины и обстоятельства смерти.

Капрал Эстер Таппер, которая является членом команды расследования убийств, заявила, что силовики занимаются сбором и анализом доказательств, а также просматривают записи с камер видеонаблюдения. По ее словам, это необходимо для оценки деятельности артиста до пропажи.

Агент актера Джоди Каплан отметил, что Стюарт был уважаемым и почитаемым членом киносообщества Ванкувера.

«Мы с гордостью представляли Стю более десяти лет. Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора», — подчеркнул он.

Маклин участвовал в таких телепроектах, как «Вирджин Ривер», «Убийство в маленьким городке» и «Стрела».

