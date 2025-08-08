Цистерна загорелась в результате атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области

Цистерна с бензином загорелась в результате атаки БПЛА в Миллерово Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По словам врио губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Также Слюсарь отметил, что силы ПВО отразили атаку бесилотника и в Чертковском районе Ростовской области.

Ранее в результате взрыва дрона в селе Головчино Грайворонского округа пострадал ребенок. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что у пострадавшего мальчика диагностировали минно-взрывную травму, а также баротравму. Ребенку оперативно оказали всю необходимую медпомощь.

