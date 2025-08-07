В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У мальчика диагностированы минно-взрывная травма и баротравма.

В результате взрыва беспилотного летательного аппарата в селе Головчино Грайворонского округа пострадал ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик», — написал он.

По его словам, у мальчика диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Ребенок был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Волгоградской области из-за падения обломков украинских беспилотников были отменены четыре пригородных поезда, а движение трех пассажирских составов и одной электрички задерживалось. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Для быстрого устранения последствий ночной атаки беспилотников на участке железной дороги был развернут оперативный штаб.

