В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок
При взрыве беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
У мальчика диагностированы минно-взрывная травма и баротравма.
В результате взрыва беспилотного летательного аппарата в селе Головчино Грайворонского округа пострадал ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик», — написал он.
По его словам, у мальчика диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Ребенок был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Волгоградской области из-за падения обломков украинских беспилотников были отменены четыре пригородных поезда, а движение трех пассажирских составов и одной электрички задерживалось. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Для быстрого устранения последствий ночной атаки беспилотников на участке железной дороги был развернут оперативный штаб.
