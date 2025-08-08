Обрушившийся с гор поток сносит автомобили и заливает улицы.

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Смеречинский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В эти минуты уходит под воду Краснодарский край. Из-за сильного ливня мощный поток с гор обрушился на курортный район Хоста. По улицам уже сложно проехать. Многие участки затопило. Припаркованные авто начинает сносить. Повсюду появились настоящие водопады.

Река Хоста на нескольких участках вышла из берегов. Из-за подтопления собрались пробки на федеральной трассе.

Сейчас на побережье действует штормовое предупреждение. Сохраняется риск схода селевых потоков и формирования смерчей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

13:55
Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за заявлений о «фальшивом» голоде в Газе
13:48
Гастроли МХТ имени Чехова начались в Китае
13:40
Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ
13:33
В кратчайшие сроки: Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии
13:33
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество в торговой и гуманитарных сферах
13:25
Дмитрий Журавлев ответил на то, что его шипперят с Иванченко: «Это нормально»

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс