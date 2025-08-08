С гимном и флагом: российская сборная блистает на Кубке мира по зимнему плаванию
Сборная РФ завоевала 20 наград за два дня Кубка мира по зимнему плаванию
Соревнования проходят в Аргентине, в копилке наших спортсменов уже 20 медалей.
Российская сборная динамично стартовала на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. За два неполных дня соревнований наши спортсмены завоевали 20 медалей, 13 из которых высшей пробы.
Секрет успеха российских пловцов не только в хорошей подготовке. В эксклюзивном интервью «Известиям» они отметили, что очень соскучились по международным стартам.
«Из-за такой изоляции российских спортсменов ребята выдают максимальную скорость, не обращая внимания на ледяную воду, температура которой в леднике на месте проведения стартов один градус тепла», — рассказал президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов.
Спортсмены также отметили хорошее отношение к россиянам со стороны аргентинцев и поддержку Русского дома в Буэнос-Айресе. Наша сборная выступает со всей государственной символикой: гимном, гербом и флагом.
Сейчас соревнования прервали из-за шторма. Но до конца турнира, а это уже завтра, российские пловцы планируют взять еще как минимум десяток медалей.
