С гимном и флагом: российская сборная блистает на Кубке мира по зимнему плаванию

Эфирная новость 25 0

Сборная РФ завоевала 20 наград за два дня Кубка мира по зимнему плаванию

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соревнования проходят в Аргентине, в копилке наших спортсменов уже 20 медалей.

Российская сборная динамично стартовала на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. За два неполных дня соревнований наши спортсмены завоевали 20 медалей, 13 из которых высшей пробы.

Секрет успеха российских пловцов не только в хорошей подготовке. В эксклюзивном интервью «Известиям» они отметили, что очень соскучились по международным стартам.

«Из-за такой изоляции российских спортсменов ребята выдают максимальную скорость, не обращая внимания на ледяную воду, температура которой в леднике на месте проведения стартов один градус тепла», — рассказал президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов.

Спортсмены также отметили хорошее отношение к россиянам со стороны аргентинцев и поддержку Русского дома в Буэнос-Айресе. Наша сборная выступает со всей государственной символикой: гимном, гербом и флагом.

Сейчас соревнования прервали из-за шторма. Но до конца турнира, а это уже завтра, российские пловцы планируют взять еще как минимум десяток медалей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

18:19
В Нальчике оборвалась канатная дорога в курортной зоне
18:12
С гимном и флагом: российская сборная блистает на Кубке мира по зимнему плаванию
17:56
Трамп поручил Пентагону подготовиться к ударам по террористическим наркокартелям
17:41
Тело задушенной и изнасилованной женщины нашли в Нижегородской области
17:34
Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах встречи с Уиткоффом
17:22
Путин и Лукашенко обсудили действия для урегулирования кризиса на Украине

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс