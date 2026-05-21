Дегтярев: все больше стран поддерживают равенство в спорте

Все больше стран поддерживает равенство в спорте. Об этом заявил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на конференции «Развитие международного спортивного сотрудничества».

«Справедливость, спортивный принцип, когда должны побеждать сильнейшие, является основной нашей ценностью — общей ценностью во всем мире. А язык дискриминации, отстранения, санкции, диктат — он неприемлем. И с каждым годом все больше и больше стран убеждаются в том, что все должны быть равны в спорте», — отметил министр.

Он подчеркнул, что результаты состязаний должны определяться лишь итогами матчей и показателями на финишной черте. Поэтому общая цель — это восстановление целостности всего спортивного сообщества. А оно невозможно без участия России или Белоруссии.

«Конкуренция подразумевает, когда участие принимают все сильнейшие атлеты. А российские и белорусские атлеты представляют в некоторых видах спорта сильнейших», — пояснил Дегтярев.

Он добавил, что восстановление этой самой целостности ведет и наша сторона. Диалог строится без агрессии и угроз. Напротив, используется спокойный дипломатический и спортивный язык.

России уже удалось добиться возвращения национальной сборной на международную арену. Представители многих видов спорта вновь могут выступать под гимном и флагом своей страны. Например, дзюдоисты, представители спортивной борьбы, водных видов спорта, а также гимнастики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) приняла решение вернуть российским спортсменам право выступать под национальным флагом и с гимном. Ограничения сняли с тайбоксеров всех возрастных категорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.