Михаил Дегтярев поздравил российских гимнастов со снятием ограничений

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 41 0

Министр уверен, что возвращение национального флага и гимна повысит шансы на победы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поздравил гимнастов с восстановлением прав на участие в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что это увеличит шансы российских спортсменов на победы.

«Я поздравляю весь гимнастический мир с восстановлением целостности», — сказал Дегтярев.

По словам министра, именно присутствие российских спортсменов на международных стартах и объединение нескольких видов спорта в Федерации гимнастики России помогли вернуть национальную символику.

«Мы доказали, что между спортсменами есть единство, дружба. И это помогло, конечно, в принятии уже решения по возврату флага. И с гимном теперь наши ребята будут побеждать», — указал Михаил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение допустить российских гимнастов на международные соревнования под национальной символикой было принято на заседании в Шарм-эль-Шейхе. Первые состязания пройдут в Болгарии и Азербайджане в конце мая — начале июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
Счет идет на недели: мир рискует остаться без нефти
17:38
Умер художник театра и кино Юрий Устинов
17:30
Пролезли под забором и исчезли: в Чехове ищут сбежавших из сада детей
17:28
«Россети» принимают участие в ЦИПР
17:26
У лидера «Дюны» Виктора Рыбина родилась внучка
17:20
Путин и Си Цзиньпин подпишут декларацию о многополярном мире

Сейчас читают

«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Чудак, самоучка и отец космонавтики: изобретения Константина Циолковского

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео