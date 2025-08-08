Первым делом — самолеты: как проходит ЧР по спорту сверхлегкой авиации

Эфирная новость 22 0

Псковская область принимает Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

Фото, видео: 5-tv.ru

Среди заданий — посадка самолета с выключенным двигателем и ориентация на местности без навигаторов.

Как посадить самолет с неработающим двигателем и ориентироваться на местности без современных навигаторов? Мастер-класс по этому смогут дать пилоты сверхлегкой авиации. Всероссийский чемпионат по этому виду спорта собрал десятки участников в Псковской области. За накалом борьбы в воздухе наблюдал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Аэродром Середка под Псковом. На посадку заходят самые разные летательные аппараты. Здесь же судьи с секундомерами. Контроль времени — строжайший. Это одна из дисциплин чемпионата России по спорту легкой авиации.

«Через четыре минуты спортсмен должен посадить воздушное судно в палубу. Штрафуется каждая секунда», — подчеркивает председатель Федерации спорта сверхлегкой авиации Псковской области Владимир Козырев.

А вот в ангаре команда студентов Санкт-Петербургского политехнического университета готовит к полету свой «Бекас». Накануне на высоте нескольких сотен метров птица повредила лопасти. Пилот справился. Деталь заменили. Самолет надежный, экономичный. Пусть уже и далеко не новый.

Вместе с командиром этого воздушного судна Александром отправляемся выполнять одно из заданий чемпионата.

«И вот мы над аэродромом. Высота около четырехсот метров. И здесь начинается самое интересное. Двигатель затих», — рассказывает корреспондент.

Все штатно: это обязательный пункт из программы летных школ — посадить самолет с выключенным двигателем. Новичку в спортивной авиации в этот момент в кабине, мягко говоря, не по себе. Пилоту нужно не просто посадить наш «Бекас» с выключенным двигателем, но и сделать это максимально точно.

Всего в чемпионате России по спорту легкой авиации три основных дисциплины: аэродромные, упражнения на экономию топлива и маршрутные — когда спортсмен строит путь по бумажной карте, никаких навигаторов. Контрольные точки узнают прямо перед вылетом.

«Дается задание. Оно либо известный маршрут, который у тебя нарисован на карте, и ты должен по нему четко пролететь. Там скрытые ворота, временные ворота, фотографии найти разные, правильно отметить их, чтобы не заработать штраф. Ну и скорость выдержать соответствующую», — рассказал пилот, мастер спорта международного класса Андрей Щеколдин.

Андрей Щеколдин — легенда отечественной легкой авиации. Дважды чемпион Европы, бронзовый чемпион мира. В этом году он среди 12-ти сильнейших экипажей борется за звание чемпиона России 2025 года. Судьи определят победителя после подсчета всех баллов 14 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

0:36
«Братик спел песню»: дочери Арзамасовой и Авербуха исполнился год
0:19
«Это сложно»: Трамп высказался о возможном обмене территориями между Украиной и Россией
0:01
«Место будет очень популярным»: Трамп рассказал о готовящейся встрече с Путиным
23:49
Первым делом — самолеты: как проходит ЧР по спорту сверхлегкой авиации
23:32
В Санкт-Петербурге женщина убила своего трехлетнего ребенка
23:17
Bloomberg: Россия и США работают над соглашением по Украине

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс